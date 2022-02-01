Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele(TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı ikametlere yaptıkları operasyonlarda gözaltına aldıkları Irak uyruklu 12 zanlıyı emniyete götürdü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ise el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Samsun Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 18:02
- 17:57
- 18:15
Sıradaki Haber
Donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz