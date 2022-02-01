Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararıyla "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hüküm bulunan M.D. ve S.G, Melikgazi'de gözaltına alındı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
Etiketler: Kayseri FETÖ Terörle Mücadele
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