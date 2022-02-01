İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.

Kırşehir İlamat ve İnfaz Bürosu'nun kararıyla "FETÖ'ye üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay hüküm bulunan M.D. ve S.G, Melikgazi'de gözaltına alındı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.