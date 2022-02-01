Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da heyelan: 2 ev tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 2 ev boşaltıldı. Ekiplerin, diğer evlerle ilgili teknik incelemesi sürüyor.
Özdil Mahallesi Torlaklı mevkisinde sağanak ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.
Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası 2 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.
Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme devam ediyor.
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