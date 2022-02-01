Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Sarıyer'de demirledi
[Fotoğraf: AA]
Romanya'dan Kocaeli'ye giden kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığını açıkladı.
Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonundaki kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirlediği belirtildi.
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