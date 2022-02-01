Gaziantep'te, 22 Aralık günü oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

Fatma Şahin havalimanında karşıladı

Asiye Ateş, anne ve babası ile birlikte uçakla Gaziantep'e geldi. Havalimanında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Ateş ailesi, daha sonra akrabalarının Beştepe Mahallesi’ndeki evine götürüldü.

Yeni evlerinin eksikliklerinin henüz giderilmemesi üzerine Asiye Ateş, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş ile birlikte Gaziantep Polisevi'ne yerleştirildi.

Evlerindeki eksiklikler giderilene kadar polisevinde kalacak olan Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, duyarlılığından dolayı yetkililere teşekkür etti.