Çanakkale’den Kaz Dağları’na geçişi 7 dakikaya düşürecek T-2 Tüneli'nde sona yaklaşılıyor.

Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlayacak tünelde Işık Görme Töreni yapıldı.

Törende konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşım yatırımları adına yerin 240 metre altında tarihi günlerden birini yaşadıklarını, başta Çanakkale ve Balıkesir olmak üzere bölgeyi etkileyen tüneldeki kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, turizmin canlanması ve ticaretin artmasıyla araç trafiğinin de yoğunlaştığını anlattı:

"Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırıp konforlu, güvenli bir seyahat için Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan kuzey-güney yolunun, yaklaşık 10 kilometrelik Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Onlarca keskin virajı barındıran ve toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan çift tüp iki adet tüneli inşa ediyoruz. 1700 metrelik T-1 Tüneli’nde nihai beton kaplama seviyesini geçtik. 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli’mizde de ışığı göreceğiz."

Tünellere "Assos" ve "Troya" isimleri verildi

Bakan Karaismailoğlu, birinci tüneli "Assos", ikinci tüneli ise "Troya" olarak isimlendirdiklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, projenin, Çanakkale ile İzmir arasında ulaşımın, lojistik kara yolu altyapısını da güçlendirmesi bakımından önemli olduğunu dile getirdi:

"Ayvacık-Küçükkuyu kesiminde bulunan ve yaklaşık 50 dakikada geçilebilen Kazdağları rampalarını tünellerimiz sayesinde 5 dakika gibi kısa bir sürede geçebileceğiz. Tünel ve yollarımız tamamlandığında, öncelikle trafikte can ve mal güvenliğini temin etmiş olacağız. Bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlayacağız. Zamandan ve akaryakıttan tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağız.”

Yol ve tünellerin tamamı hizmete açıldığında, mevcut yolun 2,5 kilometre daha kısalacağına işaret eden Karaismailoğlu, “Böylece 1 yılda zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan 8 milyon lira olmak üzere 80 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, yıllık 3 bin 65 ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Bu hattımızın hizmete girmesinin bir başka önemi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile kıtalar arası kara yolu bağlantısıyla artacak trafik yoğunluğuna da cevap verecek olması" dedi.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 546 kilometreye yükselttik"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında ulaşım, altyapı ve haberleşme alanlarında yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Ulaşım ve iletişim yatırımlarının kat kat arttığına değinen Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkede bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 546 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu ise 724 kilometreye yükselttiklerinin altını çizdi.

Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 31 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, 2003'te il genelinde sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 20 kat artırarak 339 kilometreye çıktığına değindi.

“Tarihin kaderinin değiştiği şehre ne yapsak yeridir, yerindedir”

Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale'de hava yolu ve denizcilik yatırımlarının da hızla devam ettiğini, iletişim alanında hizmetlerin sürdüğünü ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye tarihinin yazıldığı topraklara yapılan her yatırımın yerinde oluğunu anlattı:

“Biz köylerimize, beldelerimize, insanımıza iş, aş, konfor ve huzur kazandırmaya, refahını daha da artırmaya odaklandık. Çanakkale'miz de onlardan biri. Bu aziz şehrimize ulaşım ve iletişim anlamında ne yapsak yeridir, yerindedir ve Çanakkalelilerin hakkıdır. Bu şehir, yerdir. Bu şehrin ulaşım, iletişim ve yatırım destanını da biz yazıyoruz."

"Depolarımızda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku var"

Son yılların en yoğun kar yağışlarının yaşandığı Türkiye'de yolların kapanmaması için 7/24 çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yurt genelindeki 446 karla mücadele merkezinde, 11 bin makine ve ekipman, 13 bin personel ile hizmet verdiğini söyledi.

Depolarda yeteri kadar tuz ve çözücü malzeme stoku olduğuna değinen Karaismailoğlu, bu konuda tüm önlemleri aldıklarını, vatandaşların da can güvenliği için kış lastiği, takoz, zincir, çekme halatı gibi eksiklerini tamamlamaları gerektiğini ve bunların hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

İş makinesini kullanarak tünel delme işlemi gerçekleştiren Karaismailoğlu, ışığın görünmesinin ardından projede görev alan çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.