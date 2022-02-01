Sivas'ta, Abdulvahapgazi Mahallesi Muhtarı Gazi Düzarduç, muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için musluğu açık bıraktı.

Sabah tekrardan muhtarlığa gelen Düzarduç, musluktan akan ve lavabonun içindeki suyun donduğunu gördü.

"Soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu"

Sivas'ın soğuğu ile güzel olduğunu ifade eden Düzarduç, şunları söyledi:

"Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel."