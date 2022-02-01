7 yıl önce operasyonlarda ele geçirilen 3 bin yıllık tarihi eserler Kars Arkeoloji Müzesi'nde iki ay sergilenecek.

Eserler arasında Urartular'a ait kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz situla, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksam yer alıyor.

Müze Müdürü Yavuz Çetin, gazetecilere, Urartular'ın, milattan önce 9 ve 6. yüzyıllar arasında Van merkezli kurulan bir krallık olduğunu söyledi.

Urartular'ın Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzeybatı, İran ve bugünkü Ermenistan topraklarında geniş bir krallık kurduğunu vurgulayan Çetin, "Eski, yakın doğu uygarlıkları içerisinde Urartular, bronz metal madenciliğinde ileri bir safhadaydı. Birçok bronz Urartu eserleri gerek arkeolojik kazılarda gerekse kültür varlığı taşıma işlemlerinde bölgedeki müzelere getirildi" dedi.

“Bölgenin kültürel zenginliğini ziyaretçilere göstermek istiyoruz”

Çetin, Kars Müzesi deposundaki 88 eserden 10'unun ziyaretçiyle buluştuğunu anlattı:

"İlk grup olan Urartular eserlerimizde gümüş kaburga gövdeli kaplar, gümüş ve altın işlemeli situla var. Situla, dinsel törenlerde kullanılan kaplardır. Yine sergide pektoral dediğimiz göğüslük ve at alınlığı var. Bunlar savaş atlarına Urartuların yerleştirmiş oldukları metal eserlerdir. Sergimizin amacı özellikle bu dönemlerde şehrimize yoğun gelen ziyaretçilerimizin depomuzda ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olan sergilerimizi de görerek bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir."

Çetin, ziyaretçi sayılarına da değinerek, "2021 yılı içerisinde müzemizi pandemiye rağmen 8 bin 500 kişi ziyaret etti. Ancak 2022 yılı ocak ayı itibariyle bu sayı 2 bin 300 kişiye çıktı. Bu sayının katlanarak daha da artacağını düşünüyorum" diyor.

Turist rehberi Ahmet Kurt da eserlerin bölgenin tanıtımına katkı sunacağına değindi.