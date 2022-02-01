Rize’nin Çayeli ilçesi Büyük Liman mevkiinde ağlarını toplayan 47 yaşındaki amatör balıkçı Emin Altunbaş, rüzgâr ve akıntının etkisiyle kayığının hâkimiyetini kaybetti.

Teknenin akıntıyla kayalara sürüklendiğini fark eden Altunbaş, denize atladı. Kayığın arka kısmına tutunan balıkçı, bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.

Alabora olan ve rüzgârın etkisi ile kayalıklara sıkışan tekne, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Altunbaş, 800 metre açıkta motorunun arıza yaptığını söyledi.

Motor ile uğraşırken suyun kayığı limana doğru itmeye başladığını vurgulayan Altunbaş, "Çapa attım ama tutturamadım. Hızla kayalara doğru giderken kayık ile birlikte parçalanmamak için denize atladım. Kayık kenara vurdu. Yapacağımız bir şey yoktu. Gözümüzün önünde parçalandı" dedi.

“9 kişiye bakan baba yadigârı”

Altunbaş, denizde mücadelesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü anlattı:

"Rüzgârın etkisi ile çok hızlı şekilde kayalara sürüklendik. Yılların birikimi, her şey gitti. Canımız kaldı bize. Kayığı denizden çıkarmamız beş saat sürdü. Dalgalar sürekli geliyordu. Biz de motoru kayalara bağlayarak sürüklenmesini engelledik. 9 kişi bu kayık ile geçiniyor. Kayığı yaptırmak isterdim, baba yadigârı. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yetkililerle görüştük. Ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Kendilerinden yardım bekliyoruz."