Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de 2 gün sürecek fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren 2 gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden, Batı Karadeniz'de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Batı Karadeniz'de perşembe günü öğle saatlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz'de ise akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu
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