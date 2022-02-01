Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 883'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, evladından 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Mücadelemize devam edeceğiz. Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP çocuğumu kandırdı, götürdü." dedi.

"Oğlum yetimdi. Ona hem annelik hem de babalık yaptım, kandırıp götürdüler. O günden beri sesini duymadım. Oğlumu istiyorum onlardan. Oğlumu versinler." diyen Demir, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "Aziz seni çok özledim. Eve gel oğlum. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladına hasret kaldığını dile getirerek, gelen her çocuğun kendileri için umut olduğunu aktardı.

Çocuğuna seslenen Demir, "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bu hasretlik bitsin." diye konuştu.