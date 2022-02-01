Niksar’da günlerdir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Niksar-Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Yoldan geçen sürücüler, durarak bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel görüntülerin oluştuğu göl havadan dron ile görüntülendi.

200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Kent genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara yol açtı.

Yağışın ardından merkeze bağlı 40, Almus'ta 32, Artova'da 4, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 3, Niksar'da 23, Reşadiye'de 35, Sulusaray'da 3, Turhal'da 8, Yeşilyurt'ta 3 ve Zile'de 43 olmak üzere toplam 200 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden açılması için Tokat İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı.