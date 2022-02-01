Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke'de, mart ve nisan aylarında hasadı yapılan erik ağaçları çiçek açtı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçede yaklaşık 15 bin ton erik üretimi beklediklerini söyledi.

Silifke Erik Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Göktaş da ilçenin erik yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, "Yaklaşık 40 günlük çiçeklenme döneminden sonra mart ayının ilk haftası gibi ürün almayı hedefliyoruz. Bir dönümden 1-1,5 ton civarında ürün bekliyoruz. Örtü altı ürünlerimiz genelde dış piyasaya hitap etmekte. Özellikle Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, son iki yıldır da Rusya, Ukrayna ve diğer Batı ülkelerine erik gönderiyoruz" diye konuştu.