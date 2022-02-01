İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak'ta beyin kanaması geçiren ve Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 59 yaşındaki Ayşeana Olgun, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesindeki 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Olgun'un karaciğeri ve 2 böbreği İzmir'den gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bağış yapan aileye başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

Ailenin de acılarını bir kenara bırakarak başka hayatlara umut olmak adına organ bağışında bulunduklarını belirten Öztürk, "Denizli'de bin 93 diyaliz hastası var böbrek bekleyen. 2020 yılında 19 beyin ölümüne karşılık 8 organ bağışı gerçekleşirken 2021 yılında 33 beyin ölümüne karşılık 20 organ bağışı gerçekleşti. Bu organları bağışlanan kişilerden alınan 2 kornea, 25 böbrek, 15 karaciğer, 1 akciğer, 2 kalp ile de toplamda 45 hastaya umut oldu." açıklamasında bulundu.