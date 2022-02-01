Ovaören köyü yakınlarındaki Köçek Tepe mevkisindeki ağılda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Serkan Korkusuz, yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı.

Cep telefonu ile yetkililere ulaşan Korkusuz, ağıldaki suların donduğunu, hayvanlarının ve kendisinin yiyecek içecek sıkıntısı çektiğini ve bulunduğu yerden çıkamadığını belirterek yardım istedi.

Çoban ile 300 küçükbaş hayvan kurtarıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak 300 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan Korkusuz'un bulunduğu bölgeye ulaştı.

"Koyunlarımız susuz kaldı"

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür eden Korkusuz, "Koyunlarımız susuz kaldı. 2 kilometre aşağıda çeşme var ama kardan dolayı oraya gidemedik. Ekmeğim de bitmişti" dedi.

İl Özel İdaresi Saha Amiri Orhan Kürekli de ihbarın ardından vakit kaybetmeden yola çıktıklarını, Korkusuz'un sağlık durumunun iyi olmasının sevindirici olduğunu söyledi.