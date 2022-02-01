Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum-Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce bakılıyor.

Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurguladı.

Özmen, yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını anlattı:

"26 Ocak'ta gelen ihbarın üzerine ekiplerimiz ivedilikle ihbarın geldiği bölgeye gitti. Bölgeye gittiğimizde bulundukları yerde yatacakları bir toprak dahi yoktu. Kar üstünde kaderine terk edilmişlerdi. Hayvanları beslemek ve sıcak bir alana koyduk. Cerrahi ve dahili muayenelerini yaptık. Sorunlu olanları ayırdık ve onların bakımlarını tedavilerini tamamladık. Aralarından 4'ü sahiplendirildi. Sahiplenmek isteyen olursa prosedür şartları kapsamında sahiplendirmesini yapacağız."