Erzurum-Çat kara yolunda bölgeden geçen bir sürücü, yol kenarına bırakılmış yavru köpekleri gördü.

Soğuk havada kaderlerine terk edilen yavrulara kayıtsız kalamadı. Çektiği video ile yetkililere ulaştı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Yolda donmak üzere olan 63 yavru, hayvan barınağına götürüldü.

Sıcak bir ortama kavuşan sevimli yavruların karınları doyuruldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bazı yavruların durumu kötüydü. Veteriner hekimler tarafından gerekli tedaviler hemen yapıldı.

Yavru köpeklerin bakımı ve tedavisi, barınakta devam edecek.

Iğdır'da da donmaktan kurtarılan köpeklere "bebek" gibi bakıyorlar

Iğdır'da kırsal araziye terk edilmiş annesiz 8 köpek yavrusu, bakım merkezinde gönüllülerin çabasıyla hayata tutundu.

Kırsaldaki bir alana köpek yavrularının atıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bölgedeki henüz gözlerini dahi açmamış 8 yavruyu koruma altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Merkezde gönüllü çalışan ve yavru köpeklerin bakımını üstlenen Sokak Hayvanları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (SOHAYDO) üyeleri, donmak üzereyken buldukları yavrulara bebeğe bakar gibi özen gösteriyor.

Gönüllüler, merkezin yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi ettikleri köpek yavrularını özel bebek maması koydukları biberonla besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]