Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Anadolu yakasındaki semtlerde hırsızlık yapan iki kadının kimliğini tespit etti. Şüphelilerin apartmanlara girdikleri, zilini çalarak boş olduğunu tespit ettikleri dairelerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin bazı olaylarda apartmanlara girdiği güvenlik kameralarına yansıdı. Polis yaptığı çalışmada Pınar U. adlı şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı.

13 ayrı olaydan yakalama kararı vardı

Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin daha önceden 96 adet suç kaydının olduğu ayrıca 13 ayrı dosyadan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin farklı tarihlerde 5 ayrı evden hırsızlık yaptığı belirlendi. Zanlının işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Anadolu adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.