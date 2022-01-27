Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da kırsaldaki 1181 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri 4 bin 279 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Tuzlama çalışmaları devam ediyor

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Ağrı'da 26, Tunceli’de 290 ve Erzincan'da ise 294 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

