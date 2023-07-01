Samsun'da kamyonet takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 4 yaralı

Mustafa Bekdemir idaresindeki kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 8 yaşındaki Kaan, 5 yaşındaki Mert, 27 yaşındaki Şahinde ve 10 yaşındaki Demir Bekdemir yaralandı.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir ve Şahinde Bekdemir, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Demir Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.