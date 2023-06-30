Meke Gölü kurumuş haliyle bile ziyaretçi çekiyor

Dünyanın nazar boncuğu olarak anılan krater gölünü fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destek verdiği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı halen süren, Meke Gölü'ne arıtılmış atık su taşıyacak 8,5 kilometrelik iletim hattı çalışmalarının yapımı ise aralıksız devam ediyor.

Yürütülen proje tamamlandığında günde 7 bin metreküp su akıtılması planlanan görülmeye değer bir ambiyansa sahip olan gölün kısa sürede eski ihtişamlı günlerine döndürülmesi hedefleniyor.