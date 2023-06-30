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Türkiye
AA 30.06.2023 23:39

Ölümlü kazaya karışan sürücü aracının kırık aynasından yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadına çarparak ölümüne neden olan aracın sürücüsü, olay yerinde bulunan kırık aynasından tespit edilerek gözaltına alındı.

Ölümlü kazaya karışan sürücü aracının kırık aynasından yakalandı
[Fotograf: İHA]

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.K, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken Tarsus ilçesi Berdan Viyadüğü mevkisine geldiğinde yolda fark ettiği cesedi ezmemek için bariyerlere çarptığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kadın cesedinin 62 yaşındaki D.K'ye ait olduğunu belirledi.

Ekipler, olay yerinde D.K'ye ait olduğunu değerlendirdikleri bir poşetin içinde kıyafet ve kırık otomobil aynasıyla karşılaştı.

Kırık aynanın ait olduğu aracı tespit eden ekipler, sürücüsü S.S.K'yi Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'nde gözaltına aldı.

S.S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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