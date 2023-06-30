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Türkiye
AA 30.06.2023 23:34

Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 hasta yakını tutuklandı.

Nevşehir'de sağlık çalışanlarına saldıran 2 şüpheli tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Trafik kazasında yaralanan M.C, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenip acil servise giden M.C'nin yakınları M.C. ve E.C, cerrahi müdahale odasına girmek istedi.

İçeri alınmayan M.C. ve E.C, zorla girdikleri odada tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı.

Hastane güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada, 2 hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar M.C. ve E.C, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kazada yaralanan M.C. ise olayın ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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Nevşehir Sağlık Çalışanları
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