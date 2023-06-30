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Türkiye
İHA 30.06.2023 21:12

İstanbul'da iki aracın üstüne ağaç devrildi

İstanbul Esenler'de 10 metre uzunluğundaki ceviz ağacı, köklerinin çürümesi sonucu park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

İstanbul'da iki aracın üstüne ağaç devrildi
[Fotograf: İHA]

Esenler Turgut Reis Mahallesi 469. Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ceviz ağacı, köklerinin çürümesi sonucunda park halindeki iki otomobilin üstüne devrildi.

Araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç ekiplerce kesilerek kaldırıldı.

İstanbul'da iki aracın üstüne ağaç devrildi

Cadde polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılırken ağacın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Yaşanan olay sonrası otomobil sahibi Abdurrahman Karabulut, "30 dakika önce bir telefon geldi. Ağaç devrilmiş ve park halindeki iki aracımızın üstüne düştü. Eski bir ağaçtı. Kökü çürümüş. Altında kalan iki aracımız var. Maddi bir hasarımız var. Tek tesellimiz, işlek bir cadde ama yoldan geçenlerin canına bir şey olmadı. Yaralımız yok. Daha önce aracımızla memlekette bir kaza yapmıştık. Buraya getirdik bu sefer de ağaç devrildi. Olay sonrası ekipler burada itfaiye, zabıta geldi. Tutanaklar tutuldu. Şu anda yolu açıyorlar" dedi.

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