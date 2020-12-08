İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapısı ve gaybubet evi olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı.

