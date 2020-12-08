Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın 2 şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapısı ve gaybubet evi olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen doktor ile kadın öğretmeni yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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