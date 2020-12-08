Aşı çalışmalarının önemine işaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, COVID-19 aşılarının, hastalığın yayılmasını engellemek ve insanların rahat nefes alabilmeleri için oldukça kıymetli olduğunu söyledi.

Özkan, Türk aşısını da heyecanla beklediklerini belirterek, "İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkarsa çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer umarım" dedi.

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"Aşının ikinci dozunda ciddi bir yan etki yaşamadım"

Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına katılan Prof. Özkan, "İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, "Tamam bu Faz 3 çalışması kırıldı" dediği anda sonuçlarına bakılacak. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Akdeniz Üniversitesi'nin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir" diye konuştu.