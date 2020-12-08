Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında can salının içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 16 düzensiz göçmen, kıyıya çıkarıldı.
Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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