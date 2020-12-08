Yıldırım-7 operasyonu, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla yürütülüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Operasyonda, giriş kısmı çalılar ile gizlenmiş menfez içerisinde 648 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.