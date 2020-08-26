Açıklama İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca “Yıldırım-7 Lice Narko-Terör ” Operasyonu’nun başlatıldığı duyuruldu.



Operasyonla bölücü terör örgütünün uyuşturucu ile elde ettiği finans kaynağına da büyük darbe vurulacak.





1495 personel, 100 operasyonel tim

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel ve 100 operasyonel tim görev alıyor.





Yıldırımlar’da 31 terörist etkisiz hale getirildi



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi. 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

7 ayrı Yıldırım Operasyonu başarıyla sürüyor.

