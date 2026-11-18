Rekabet Kurumunun internet sitesinden, soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Soruşturmada, Sony'nin sahibi olduğu PlayStation oyun konsollarında dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ile bunların satışına ilişkin pazarlarda dışlayıcı/sömürücü koşullar uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği bildirilen açıklamada, Sony'nin söz konusu oyun konsollarının üreticisi olduğu, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza olan PlayStation Store (PS Store) üzerinden yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, soruşturmada incelenecek detaylara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Sony'nin PS Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uyguladığı komisyon ücretlerinin aşırı olup olmadığı ve bu ücretlerin oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına yol açıp açmadığı, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin PS Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı, Sony'nin oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesini engelleyip engellemediği hususları araştırılmaktadır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.