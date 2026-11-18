The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, 15 Ocak 2025 tarihli son telefon görüşmesinin dökümünde, Gazze'de 74 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Netanyahu'ya yönelik Biden'ın gerçek tavrının, kitabındaki ifadelerle taban tabana zıt olduğu görüldü.

Telefon görüşmesinin dökümünde, görevi devretmesine günler kala Gazze'de soykırıma varan saldırıların sorumlusu Netanyahu'yu arayan Biden'ın, "Sen iyi bir adamsın. Sana hayranım. Cehennemden geçtin. Sana ve yaşadıklarına ne kadar değer verdiğimi anlatamam." ifadelerini kullandığı yer aldı.

Haberde, Biden'ın konuşmanın devamında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Netanyahu için şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Zaman zaman anlaşmazlığa düştüğümüzü biliyorum ama bilirsin. Seni hala seviyorum dostum. Bütün bunların üstesinden nasıl geldin bilmiyorum. Bir dahaki sefere zor bir işim olduğunu düşündüğümde seni aklıma getireceğim. Sen iyi bir adamsın. Sana hayranım. Yaptığın şeyi yapmak büyük cesaret ister."

Anı kitabındaki "güven eksikliği" iddiası veda konuşmasıyla çelişti

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 15 Kasım'da yayımladığı habere göre Biden, Kongre ara seçimlerinin ardından piyasaya çıkan "Promise Me, America" (Bana Söz Ver, Amerika) isimli anı kitabında, İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ün ardından İsrail'e verdiği desteğin arkasında durmaktan pişmanlık duymadığını ancak çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin kendisinde "derin üzüntü" oluşturduğunu savunmuştu.

Netanyahu'nun İsrail'in uzun vadeli ihtiyaçlarından ziyade kısa vadeli siyasi geleceğine öncelik verdiğini ileri süren Biden, kitabında şu ifadeleri kullanmıştı:

"(Aramızda) Pek fazla güven yoktu. Ayrıca Bibi'nin (Netanyahu'nun) Trump'takine benzer eğilimlerinden de endişeliydim. Gerçekler konusunda son derece esnek davranabiliyor, demokratik kurumları kendi kişisel çıkarları doğrultusunda eğip bükmekten hiç çekinmiyordu."

Ancak sızdırılan görüşme dökümü, Biden'ın kitabında çizdiği "eleştirel ve mesafeli" portrenin aksine görev süresinin sonunda Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarını "büyük cesaret" olarak nitelediğini gözler önüne serdi.

Görüş ayrılıklarına rağmen silah ve siyasi destek sürdü

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasının duyurulduğu 15 Ocak 2025'te gerçekleşen görüşmede Netanyahu'nun da Biden'a 44 yıldır birbirlerini tanıdıklarını hatırlattığı kaydedildi.

Görev süresi boyunca kamuoyu önünde zaman zaman Netanyahu yönetimiyle fikir ayrılığı yaşadığı mesajı veren Biden, Mart 2024'te dönemin Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer'ın İsrail'de erken seçim çağrısını desteklemişti.

Biden ayrıca Schumer'ın, Netanyahu'yu "kendi siyasi bekasını İsrail'in çıkarlarının önüne koymakla" suçlayan konuşmasına da arka çıkmıştı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs 2024'te saldırıların durdurulmasına karar verdiği Gazze Şeridi'nin Refah kentinde, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef alması sonucu 40 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Refah'a saldırısının ardından ABD'nin bazı silah sevkiyatlarını durduracağı uyarısında bulunan Biden yönetimi, buna karşın İsrail'e yönelik kapsamlı askeri ve diplomatik desteğini sürdürmüştü.

Son olarak haberde, Biden'ın veda görüşmesinde İsrail Başbakanı ile anlaşmazlıklara değindikten sonra Netanyahu'nun karakterini ve eylemlerini övdüğü kaydedildi.

