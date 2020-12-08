Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
41 ilde dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandıran 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.
Gaziantep'te 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin adliyede işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8’i tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yedek parça satma bahanesiyle dolandırıcılık
Gaziantep'te, sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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