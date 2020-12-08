Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda, uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 36 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 194 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.
Diğer 30 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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