Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da iki ilçede zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Maltepe ve Ümraniye'de 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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