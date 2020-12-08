Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Karabük'ten Bartın istikametine giden Ramazan Ünal yönetimindeki otomobil, Beştepeler mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilden fırlayan Şevket Cemal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Araştırma
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