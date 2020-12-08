Karabük'ten Bartın istikametine giden Ramazan Ünal yönetimindeki otomobil, Beştepeler mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Sürücünün yaralandığı kazada, otomobilden fırlayan Şevket Cemal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.