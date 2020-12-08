Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 05:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı beyaza büründü
[Fotoğraf: İHA]
Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta kendini gösteriyor. Ağrı'da da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.
Ağrı’da merkeze bağlı köylerde gece saatlerinde kar etkili oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Kar yağışının başlamasıyla birlikte etraf beyaza büründü.
[Fotoğraf: İHA]
Gecenin sessizliğiyle birlikte yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Etiketler: Kar Yağışı
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