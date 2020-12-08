Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 03:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın sisle kaplandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Aydın'da gece geç saatlerde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
İzmir'in özellikle Gaziemir, Buca ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler, araçlarını sis nedeniyle daha dikkatli kullandı.
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da sürücüler zorlandı
Aydın'da da sis nedeniyle özellikle kara yolunda düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Sokakların kısıtlama nedeniyle boş kaldığı kentte, sisin etkisini ara sıra daha da artırdığı görüldü.
Vatandaşların sis nedeniyle daha dikkatli oldukları gözlemlendi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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