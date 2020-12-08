Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü P.G kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen ilerlemeye devam eden şüpheli otomobil, kısa süreli kovalamaca sonucu Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.
Sürücü P.G'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları detaylı aramada herhangi bir suç unsuru bulamadı.
Ekipler sürücüye toplamda 5 bin 700 lira ceza kesti.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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