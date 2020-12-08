Merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen ilerlemeye devam eden şüpheli otomobil, kısa süreli kovalamaca sonucu Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.

Sürücü P.G'yi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları detaylı aramada herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Ekipler sürücüye toplamda 5 bin 700 lira ceza kesti.