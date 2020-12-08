Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da siparişe giden kurye 5 metrelik boşluğa düştü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eve yemek sipariş götürürken evin yanındaki 5 metrelik boşluğa düştü. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılan kurye, hastaneye kaldırıldı.
Paket servis yapan İlker Ö, Bitez Mahallesi Yel Değirmeni Caddesi'ndeki bir eve sipariş götürdüğü sırada dengesini kaybederek evin yanındaki 5 metrelik boşluğa yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri, sedyeye bağladıkları halatla İlker Ö'yü bulunduğu yerden çıkardı.
İki kolunda da kırıklar olduğu belirlenen yaralı, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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