Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 1 belde ve 10 köye karantina kararı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Burdur'un Bucak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 belde ve 10 köy karantinaya alındı. Söz konusu yerleşim yerlerinde giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Son haftalarda Bucak ilçesi genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka ve temaslı sayısında ciddi artış yaşandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla temaslı kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerinden Çobanpınar, İncirdere, Karapınar, Karaseki, Kargı, Kuyubaşı, Seydiköy, Susuz, Ürkütlü ve Çamlık köyü ile Kızılkaya beldesinde karantina uygulanmasına karar verdi.
Söz konusu yerleşim yerlerinde giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin ise izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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