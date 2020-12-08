İnci Okan, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin enkazından 17 saat sonra kurtarılmıştı.

Depremin sembol isimleri arasında yer alan İnci Okan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 4 hafta tedavi görmüştü.

Depremden sonra ilk kez adım attı

Okan'ın tedavisi daha sonra bir fizik tedavi merkezinde devam etti.

O tarihten bu yana yürümeyi yeniden öğrenen bir çocuk gibi ilk adımlarını attı.

Fizyoterapistinin eşliğinde ilk yürüyüşünü yapan Okan'ın o anları kameraya yansıdı.

Kuzeninin de durumu iyiye gidiyor

İnci Okan ile aynı apartmanın enkazından çıkarılan ve sol kolundan yaralanan kuzeni Alp Kırabalı'nın aynı merkezdeki tedavi süreci de görüntülendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 30 Ekim depreminde, 17 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.