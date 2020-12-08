Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza verildi.
Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, COVID-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.
Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.
Denetimlerde, iskambil kartları ve 370 liraya da el konuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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