Kahvehanelere yönelik denetimler kapsamında, Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, COVID-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirtilen kent merkezindeki bir iş yerine giderek denetim yaptı.

Ekipler, kontrollerde iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, iskambil kartları ve 370 liraya da el konuldu.