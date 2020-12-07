Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına ittiği 54 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 54 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Etiketler: Sahil Güvenlik Suriyeli Sığınmacı
Sıradaki Haber
Samsun'da vinç kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz