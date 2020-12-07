Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 9 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ta 9 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban, Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale, Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köylerinin karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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