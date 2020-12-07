Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesini, hareket kabiliyetini bertaraf etmek ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda, çok miktarda mühimmat, silah, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınak ve mağaralar tespit edilerek imha edilid.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 4-6 Aralık 2020 tarihleri arasında Aşağıbalcılar, Aşağıçobansuyu, Kınalı, Kayalıbağ, Harmanyeri, Esenburun, Oğulcak ve Güllüce Köylerinin kırsalında; 1 adet uçaksavar silahı, 5 adet Kaleşnikof tüfek, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet G-3 tüfeği, 2 adet RPG-7 Roketatar, 3 adet Lav silahı, 1 adet Av Tüfeği, 1 adet Doçka silahına ait ayaklık ve sehbası, 17 adet çeşitli silahlara ait şarjör, 19 bin 296 adet Bixi fişeği, 14 bin 330 adet Kaleşnikof fişeği, 3 bin 945 adet fişek, 291 adet uçaksavar fişeği, 1 adet havan mühimmatı, 6 adet bomba atar mermisi, 13 adet anti tank roketatar mühimmatı, 20 adet anti personel roketatar mühimmatı, 33 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet el bombası, 23 adet el bombası tapası, 10 adet EYP, 1 adet tuzaklanmış M-16 P. Tüfeği gövdesi, 100 kg emisyon patlayıcı, 106 kg amonyum nitrat, 2 adet EYP yapımında kullanılan basma düzeneği, 3 adet TNT patlayıcısı (3 kg), 5 adet plastik patlayıcı (2,5 gr), 17 adet dinamit lokumu, 800 metre infilaklı fitil, 320 metre saniyeli fitil 100 adet mekanik fünye, 102 adet elektrikli fünye, 100 adet nonoldet kapsül, 43 metre elektrik kablosu, 2 adet jeneratör, 1 adet şişme bot ve kürekleri, 334 adet büyük pil, 239 adet kalem pil, 1 adet el dürbünü, 19 adet büyük tüp, 3 adet piknik tüp, 10 adet akü, 253 metre hortum, 50 kg tütün, 1 tonluk su deposu, Yanmış tahmini 20 bin Türk lirası para, 956 kg çeşitli gıda malzemesi, 498 kg kişisel ve genel temizlik malzemesi, 42 adet çeşit çap ve ebatlarda sığınak, 1 adet mağara, 4 adet depo, 14 adet avcı boy çukuru, Ayrıca çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yürütülen operasyon ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek ele geçirilen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak, barınak ve mağaralar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, il genelinde operasyonların arttırılarak, terörle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.