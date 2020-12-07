Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde taşkın yaşandı.
Eskiçeşme Mahallesi Dere Sokak'ta meydana gelen taşkın vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının etkisiyle kapanan caddedeki rögar kapaklarını, vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Yağış nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi Hastane Kavşağı istikameti ile Konacık Atatürk Bulvarı'nda da su taşkını yaşandı. Kısmen kapanan yolda araçlar güçlükle ilerledi. Konacık Gazderesi mevkisinde yolda çökme oludu.
Yağış, ilçede aralıklarla etkisini sürdürürken, belediye ve emniyet birimleri devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.
Etiketler: Sağanak
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