Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sokak kısıtlamasına uymayan 390 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenliği için asayiş denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen 390 kişiye 821 bin 500 lira para cezası kesti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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