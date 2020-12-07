Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta drone destekli 'kış lastiği' denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında drone destekli denetimler yapıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla değişim zorunluğu getirilen araçlara yönelik şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli uygulama yapıldı.
Kahramanmaraş-Kayseri Edebiyat yolundaki denetimde, kış lastiği takmayan araç sürücülerine 776 lira ceza uygulandı.
Ticari araç sürücülerinden Ömer Aktaş kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemine işaret ederek, "Ben ilk gün takmıştım, can taşıyoruz."dedi.
Etiketler: Kış Lastiği
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