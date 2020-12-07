Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 267 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son üç günde 267 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince son üç günde farklı mahallelerdeki 267 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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