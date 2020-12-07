Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar gereğince son üç günde farklı mahallelerdeki 267 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

