İzmir’deki bisiklet istasyonlarından, bisikletleri zorla söken kişiler, kimseye aldırış etmeden binip gidiyor. Kentte son 3 ayda zorla sökülüp götürülen 500 bisiklet zarar gördü.

BİSİM'e ait bisikletler 50 farklı noktada hizmet sunarken, istenilen her yerden kiralanabiliyor. 360 bin üyesi bulunan sistemde bir saatlik kiralama da sadece 3 buçuk lira. Ancak artan hırsızlık olayları yüzünden, aboneler bazı noktalarda bisiklet bulmakta sıkıntı çekiyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Toplam 720 bisikletin bulunduğu 50 kiralama noktasında, güvenlik önlemleri artırıldı.

